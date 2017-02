\'Ndrangheta: Assolto ex sindaco Sedriano, comune sciolto per mafia

MILANO, 8 FEBBRAIO - I giudici del Tribunale di Milano hanno assolto Alfredo Celeste, l'ex sindaco di Sedriano, primo comune lombardo sciolto per mafia, nel processo che ha portato alla condanna dell'ex assessore alla Casa Domenica Zambetti a 16 anni e mezzo di carcere.

"Ringrazio i giudici per il loro coraggio - ha detto in lacrime Celeste che ora fa il professore di religione - Per me e' un grande giorno. A causa di questo processo era stato sciolto il Comune di Sedriano e oggi si dimostra che era uno scioglimento illegittimo. Oggi posso dire di avere denunciato il Ministero per falso ideologico".Prima che i giudici entrassero in camera di consiglio, Celeste, accusato di corruzione per avere favorito un imprenditore legato alle cosche, aveva reso dichiarazioni spontanee sostenendo la propria estraneita' ai fatti contestati e aggiungendo: "Sono qui davanti a voi con un marchio che mi fa tremare le mani e che dovro' portare per sempre - ne sono consapevole - qualunque sia l'esito della vostra decisione".