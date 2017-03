\'Ndrangheta: Gratteri, colpito clan di serie A 

CATANZARO, 03 MARZO - "Abbiamo colpito un clan di serie A, che in modo costante controlla il respiro ed il battito cardiaco della provincia di Crotone".



Lo ha detto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. ,nel corso della conferenza stampa sul sequestro di beni per circa 350 milioni di euro, compreso il parco eolico di Isola Capo Rizzuto, tra i piu' grandi d'europa, riconducibili ad esponenti del clan Arena.

"La Guardia di finanza - ha aggiunto Gratteri - ha svolto della indagini di alta qualita' che hanno consentito di attaccare i patrimoni, gestiti da diverse societa', alcune anche in Svizzera ed a San Marino. Tutto il lavoro e' ricco di riscontri, dai quali emergono le azioni sofistiocate per far perdere le tracce della provenieanza illecita di milioni di euro".