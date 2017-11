'Ndrangheta: Gratteri, "in Calabria elite forze dell'ordine"

CATANZARO, 15 NOVEMBRE - "La sfida è difficile perchè parliamo di 'ndrangheta di serie A, però vi assicuro che le forze dell'ordine che ci sono in questo momento nel distretto sono di altissima qualità, la Procura si è rinforzata non solo numericamente, ma anche sul piano della mentalità, quindi sono fiducioso perche' il 2018 si inizi a crescere anche come risultati".

Lo ha sostenuto il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, nel corso dello svolgimento della cerimonia inaugutariva della nuova sede del comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, sottolineando la possibilità che possa esserci una Calabria migliore.

Rispetto ai progetti dell'Arma dei Carabinieri, con nuove caserme e più personale e mezzi in Calabria, Gratteri ha detto: "E' un grande progetto che questo comandante generale ha ideato e pensato insieme al direttore del Demanio. Stanno crescendo i Carabinieri anche come strutture. Il grande progetto è in realtà il fatto che il Comando generale ha mandato qui l'elite della polizia giudiziaria."

"La cosa importante - ha continuato Gratteri- è che nel distretto di Catanzaro sono arrivati colonnelli, tenenti colonnelli, capitani e marescialli di altissimo profilo. Ora il distretto di Catanzaro è diventato allettante, è bello anche lavorarci anche ai fini della carriera. Dopo un anno, stiamo incominciando a raccogliere i frutti e stiamo vedendo magistrati e forze dell'ordine chiedere di venire a lavorare nel distretto di Catanzaro".

"Questo è molto bello e positivo e ci rincuora - ha concluso Gratteri - oltre a dare buone speranze nel pensare che avremo un distretto più sicuro e con risultati ancora migliori".

