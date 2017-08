Ndrangheta, operazione "Ultima spiaggia": 4 arresti

REGGIO CALABRIA, 30 AGOSTO – Su richiesta della Dda di reggina, emesse dal Tribunale quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di N.P., A.P., F.L e R.G.M.

I carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i colleghi del quattordicesimo battaglione Calabria hanno posto agli arresti N.P., uomo di quarantasette, ritenuto possibile reggente di una nota cosca di San Lorenzo, Bagaladi e tutte le zone circostanti. Misure cautelari emesse anche per A.P, e F.L, uomini anche loro già in detenzione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ai domiciliari solamente R.G.M., uomo di settant’anni accusato di concorso esterno e illecita concorrenza ed estorsione, reati successivamente aggravati da collegamenti di natura mafiosa.

Con l’operazione “Ultima spiaggia”, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la reclusione in seguito alla sentenza di condanna emessa il 30 novembre del 2016.

Inoltre, attraverso le indagini, è stato possibile documentare una totale infiltrazione all’interno della cosca mafiosa del Comune di San Lorenzo e Bagalari riuscendo a guidare le attività connesse.

Alessia Terzo

Immagine da focusjunior.it