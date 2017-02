\'Ndrangheta: Gico di Catanzaro ha Sequestrato beni a esponente clan Giampa\'

CATANZARO, 20 FEBBRAIO - Beni per un valore di oltre 500 mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria - Gico di Catanzaro, a L.T., secondo gli inquirenti legato alla famiglia di 'Ndrangheta dei Giampa' di Lamezia Terme.

L'uomo, assieme ai suoi fratelli, e' stato ripetutamente coinvolto in operazioni di polizia in materia di criminalita' organizzata. Per una di queste indagini, nota come "Perseo", la scorsa estate e' stato condannato dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro a 4 anni di reclusione. Il provvedimento patrimoniale e' stato emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda.I beni sequestrati comprendono quote di otto unita' immobiliari a Lamezia Terme, quote societarie di un'azienda lametina di autocarrozzeria e commercio autovetture, e una parte di un'attivita' economica che gestisce un locale della movida lametina, gia' sottoposto a sequestro in ambito penale per una vicenda di interposizione fittizia di beni.