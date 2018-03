"Ndrangheta s.r.l. - una società dai reati legalizzati",

CATANZARO 17 MARZO - Sabato 24 marzo, alle ore 17.30, si terrà presso la Cartolibreria Palaia l’ultimo appuntamento della serie di eventi previsti nella rassegna dal titolo “Sabato d’autore”; protagonista in questo caso l’Europa, partendo dalla Calabria. All'interno del vasto ambito delle politiche europee, infatti, si possono individuare alcuni settori su cui soffermarsi. Ne parla il nuovo libro di Massimiliano Nespola, che sarà presentato per l’occasione. È intitolato, provocatoriamente, "Dura Brexit, sed Brexit": si tratta di un diario di bordo che inizia proprio dopo il referendum inglese del 23 giugno 2016, alla ricerca delle priorità su cui concentrare l’attenzione; il futuro dell’Unione europea, i rapporti Europa-mondo, l’economia sono le tre macro aree trattate nel volume su cui l’autore ha raccolto spunti, dialogando con gli esperti del mondo accademico.

Tra i vari possibili aspetti da analizzare, di certo, dopo la Brexit, è importante capire come tutelare i diritti dei cittadini europei, specialmente di coloro che hanno usufruito finora dei benefici dell'appartenenza alla Ue. Inoltre, senza per questo cadere nelle trappole di un approccio esclusivamente securitario, oggi più di ieri in Europa è importante parlare di sicurezza. A tal fine, l'autrice romana Federica Giandinoto contribuirà al dibattito con il suo "'Ndrangheta srl -una società dai reati legalizzati", monografia aggiornata ad oggi sulla storia del fenomeno malavitoso di origine calabrese: l’analisi dell’organizzazione di questa forma di criminalità organizzata, a livello macroscopico e microscopico, con un’analisi anche sociologica. È infatti sempre più rilevante, per capire la 'ndrangheta, ricostruire come si è potuta ramificare in tutto il mondo e senz'altro anche in Europa. I fatti recenti verificatisi in Slovacchia con l’omicidio del giornalista Jan Kuciak, che si stava occupando di collusioni tra ‘ndrangheta e potere politico nel suo Paese, sono la prova di quanto parlare oggi di alcuni argomenti sia rischioso. Le indagini sul caso Kuciak sono ancora in corso, tuttavia la pista su cui si muovono gli inquirenti appare chiara.

Quando si parla di Unione europea quindi, e dei suoi problemi, specialmente se lo si fa con l’obiettivo di portare avanti una maggiore integrazione e armonizzazione, bisogna considerare anche questo aspetto. L’ottica in cui trattare la questione, nell’obiettivo degli organizzatori, è comunque, sia quello di sensibilizzare, sia quello di mantener viva la speranza e continuare ad andare avanti, senza paura. Ecco perché, a conclusione della serata, si avrà una degustazione dei vini delle Cantine Spadafora, che la titolare della Cartolibreria, Annarita Palaia, ha gentilmente invitato per l’occasione.