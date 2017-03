\'Ndrangheta, sequestrati beni in Liguria

GENOVA, 30 MARZO - I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno effettuato il sequestro preventivo di beni, immobili e conti correnti del valore di centomila euro ai danni di un imprenditore e altre quattro persone ritenute prestanome della 'Ndrangheta.

Gli indagati dovranno rispondere per intestazione fittizia dei beni, in più l'impresario C.G., a cui è stata notificata una misura cautelare con obbligo nel Comune di residenza, sarebbe stato accusato anche per alcune minacce gravi nei confronti di uno dei quattro prestanome che si era ribellato dopo degli accordi non mantenuti.

Già nel 2014 la Direzione Investigativa Antimafia, aveva disposto il sequestro di alcuni possedimenti dal valore di due milioni di euro ai danni dell'imprenditore, ritenuto inoltre legato ad affari con delle famiglie della 'ndrangheta di Catanzaro.

Alessia Terzo

