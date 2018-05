Nel catanzarese, Fiat Panda si ribalta impattando contro abitazione intervento dei VVF (Foto)

Incidente stradale lel catanzarese, Fiat Panda si ribalta impattando contro abitazione intervento dei VVF (Foto)

LAMEZIA TERME (CZ) 17 MAGGIO - È di due feriti in modo non grave il bilancio di un incidente verificatosi questa mattina sulla SP nella Frazione Piano Luppino nel comune di Lamezia Terme.

Coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ed usciva fuori strada ribaltandosi e poggiandosi al termine della sua corsa, contro la parete esterna di una abitazione.

A bordo della vettura una coppia di anziani.

L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso ad estrarre dall'abitacolo i feriti e mettere in sicurezza la vettura.

I malcapitati venivano successivamente trasportati dal personale medico suem118 presso la struttura ospedaliera.