Nel catanzarese si ribaltano con l'auto: coppia di nonnini in ospedale intervento dei VVF

ANDALI (CZ) 11 MAGGIO - Incidente stradale questa mattina loc. Chiusa nel Comune di Andali (CZ). Coinvolta una Fiat Panda che per cause in corso di accertamento si ribaltava su di un lato.

A bordo dell'autovettura una coppia di anziani che, anche se in condizioni non gravi, venivano presi in cura dal personale Suem 118 e trasportati in ospedale per ulteriori controlli. Intervento della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è valso alla messa in sicurezza della vettura.