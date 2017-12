Nella Fede della Chiesa. I Pediatri in Movimento ospiti della puntata dedicata al Bambino Gesu\'

CATANZARO, 19 DICEMBRE - Una puntata dedicata a coloro che lasciano le proprie terre. Chi per trovare la libertà dalla violenza, chi per seguire la propria vocazione, tutti accomunati dal desiderio di cambiamento.

Oggi nella nuova puntata di Nella fede della Chiesa verrà raccontata la testimonianza dei chirurghi pediatri Dott. Domenico Salerno e Dott. Stellario Capillo, dell'Associazione Pediatri in Movimento, e dell'esperienza vissuta a Lampedusa, così come in tutte le zone del mondo bisognose.

Tanta passione per il proprio lavoro, ma anche tanta empatia per la sofferenza dei bambini che spesso migrano da soli, nella disperata ricerca di fuga da un dramma che nessuno dovrebbe mai vivere, ci accompagneranno nel corso della trasmissione.

Conosceremo anche la storia di Suor Rosaria Canino, migrata per seguire la sua vocazione, e che ci regalerà un momento di musica insieme a Don Francesco. Il tutto accompagnato dal bel messaggio di Don Giuseppe Comi.

Sintonizzatevi quindi oggi alle 16 su Padre Pio tv canale 145 del digitale, 852 Sky, 445 TvSat e lasciatevi allietare dalle belle testimonianze raccolte da Don Francesco, con la partecipazione di Emanuela Salerno.Per chi non riuscisse a seguire oggi la puntata, ricordiamo le repliche di mercoledì alle 8:45, giovedì alle 13:45, venerdì alle 21:50.

Emanuela Salerno