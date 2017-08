Netanyahu: "Benvenuta una missione USA per rilanciare la pace"

TEL AVIV, 13 AGOSTO – Una nuova missione diplomatica statunitense per rilanciare la pace in Medio Oriente, è questa l’ultima mossa del presidente americano Donald Trump in materia di politica estera.

Saranno Jared Kushner e Jason Greenblatt i rappresentanti inviati oltreoceano per portare avanti i colloqui nei principali luoghi della regione. L’iniziativa ha finora incassato il plauso del premier israeliano Benyamin Netanyahu, che ha dato il “benvenuto” alla missione a nome del proprio Paese.

Netanyahu ha rilasciato le proprie dichiarazioni nel corso della riunione domenicale dell’esecutivo, esprimendo apprezzamento per lo sforzo di rilanciare la pacificazione dell’area.

Nel fitto calendario di impegni della delegazione USA, tra Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, Giordania ed Egitto, è previsto anche un incontro a Ramallah con il presidente palestinese Abu Mazen.

Secondo fonti citate dai media israeliani, ad ogni modo, i rappresentati dell’Autorità Nazionale Palestinese non avrebbero visto la decisione di Trump come una potenziale svolta nella risoluzione dei rapporti con Israele: già nei mesi passati, infatti, Abu Mazen ha avuto un incontro proprio con Kushner, il cui esito non è stato particolarmente soddisfacente.

Il principale nodo è rappresentato dalla soluzione dei “due stati”, punto cardine del programma dell’Anp, e che potrebbe invece scivolare in secondo piano nel caso di un ipotetico accordo di Gerusalemme con gli altri paesi arabi dell’area all'esito della missione statunitense.

I colloqui di pace tra Israele e Palestina erano stati sospesi oltre un anno fa dall'amministrazione Obama, attesa l'impossibilità di individuare un terreno comune sul quale costruire successive negoziazioni.

Paolo Fernandes

Foto: thegazapost.net