Netflix, sempre più abbonati: sono 104 milioni nel mondo

ROMA, 18 LUGLIO – Netflix attrae un numero sempre più cospicuo di abbonati e nel secondo trimestre registra una crescita superiore alle previsioni con 5,2 milioni di nuovi iscritti contro i 3,2 milioni attesi.

La società californiana conta 104 milioni di utenti in tutto il mondo, e per la prima volta nella sua storia, la maggior parte degli abbonati - oltre 52 milioni - sono al di fuori degli Stati Uniti. La piattaforma di contenuti in streaming ha chiuso il secondo trimestre con un utile di 66 milioni di dollari pari a 15 cent per azione, un livello leggermente inferiore alla stima media di 16 cent. I ricavi sono aumentati del 32% a 2,8 miliardi di dollari, superando la stima di 2,76 miliardi.

Luna Isabella

(foto android.caotic.it)