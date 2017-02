New Orleans, auto su folla durante parata: circa 30 feriti

NEW ORLEANS, 26 FEBBRAIO - Circa trenta persone, alcune delle quali in modo grave, sono rimaste ferite in seguito al brusco impatto di un autoveicolo piombato sulla folla che assisteva alla parata di Carnevale di New Orleans, la "Krewe of Endymion".

Stando a quanto riferito dal The Times-Picayune, l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 6.45 di ieri sera, ora locale. Un portavoce della polizia ha affermato che "secondo i primi accertamenti, una dozzina di persone sarebbero in condizioni critiche".

Il capo della polizia Police Chief Michael Harrison ha fatto sapere che la persona fermata è indagata per guida sotto effetto di stupefacenti. Esclusa l’ipotesi di un atto terroristico. Ventuno persone sono state ricoverate in ospedale, cinque delle quali verserebbero in gravi condizioni; altre sette non hanno avuto bisogno di ricovero.

Luna Isabella

(foto da designfiles.net)