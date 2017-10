New York: \'almeno 8 morti, atto deliberato\'

NEW YORK, 31 OTTOBRE - Il bilancio dei morti per il furgoncino sulla pista ciclabile a Manhattan sale ad almeno otto. Lo riferisce la Cnn citando alcune fonti, che definiscono l'atto "deliberato".

Ha investito diversi ciclisti su una pista ciclabile e poi ha proseguito la sua folle corsa fino a schiantarsi contro un altro mezzo l'uomo arrestato a New York. Lo riferisce la polizia su Twitter. Il sospetto "è sceso dal mezzo con delle imitazioni di armi da fuoco ed è stato colpito dagli agenti a una gamba".La polizia ha sotto custodia l'autista del camion bianco che si è schiantato contro ciclisti e pedoni sulla pista ciclabile di New York. Gli agenti gli avrebbero sparato a una gamba e l'uomo sarebbe ora in ospedale. Lo riferiscono fonti della polizia.