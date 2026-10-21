New York Knicks, esordio amaro nella nuova stagione NBA
La nuova stagione NBA dei New York Knicks, campioni in carica, si apre con una sconfitta casalinga. Al Madison Square Garden, i Philadelphia 76ers si impongono con il punteggio di 106-100, rovinando l'esordio ai padroni di casa.
La partita
I Sixers sono stati trascinati da un superbo Tyrese Maxey, autore di 28 punti, ben supportato da Jaylen Brown con 19 punti e dal neo acquisto LeBron James che ha aggiunto 14 punti. Per i Knicks non sono bastati i 21 punti di Jalen Brunson e i 19 di Karl-Anthony Towns per evitare la sconfitta.
Le parole dei protagonisti
"Abbiamo lottato fino alla fine, ma loro sono stati più bravi nei momenti chiave", ha dichiarato il coach dei Knicks a fine partita. Soddisfatto il tecnico dei Sixers: "Vincere qui è sempre speciale, abbiamo dimostrato carattere".
Prossimi impegni
I Knicks torneranno in campo mercoledì prossimo contro i Boston Celtics, mentre i 76ers ospiteranno i Miami Heat. Entrambe le squadre cercheranno riscatto o conferma in un campionato appena iniziato.
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