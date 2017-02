New York nella morsa della neve: cancellati quasi tremila voli

NEW YORK, 09 FEBBRAIO – Dopo che il termometro ha toccato i 17 gradi – temperatura insolita per il periodo - New York è di nuovo nella morsa del gelo e della neve. Le temperature sono infatti precipitate sotto lo zero e la città è interessata da una bufera di neve che ha causato non pochi disagi alla circolazione. Almeno 2.800 voli sono stati infatti cancellati. Inoltre le scuole e molti uffici pubblici sono rimasti chiusi, compreso il Palazzo di vetro, sede dell’Onu.

La situazione - stando agli ultimi bollettini aggiornati - migliorerà gradualmente a partire dalla tarda nottata odierna, e in maniera più decisa nel corso della mattinata di domani.



Intanto il governatore del Massachusetts, Charlie Baker, ha lanciato un appello ai cittadini chiedendo di «non mettersi in strada a meno che non sia assolutamente necessario».

[foto: inmeteo.net]

Antonella Sica