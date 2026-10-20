Next Gen Atp Finals 2026 a Reggio Calabria: il Sud protagonista del tennis mondiale

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La città di Reggio Calabria si prepara a ospitare le Next Gen Atp Finals 2026, la competizione che ogni anno riunisce gli otto migliori tennisti under 20 del circuito maschile. L'evento, presentato a Palazzo Corrado Alvaro, si disputerà dal 9 al 13 dicembre e rappresenta una novità assoluta per il Mezzogiorno: per la prima volta, infatti, la manifestazione sbarca nel Sud Italia, dopo essere stata ospitata a Milano e Jeddah.

Un evento internazionale per il rilancio del territorio

Alla presentazione hanno partecipato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Il ministro Abodi ha sottolineato l'importanza della scelta: "La scelta di puntare su Reggio Calabria e il suo PalaCalafiore per disputare le Next Gen Atp Finals rappresenta non solo l'ennesima sfida vinta nella quale ho creduto fortemente fin da quando è nata l'idea, dialogando con il presidente della Federtennis Binaghi, che ringrazio, ma anche una nuova opportunità, a poche settimane dalla chiusura dei bellissimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, per valorizzare il nostro meraviglioso Sud".

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco Cannizzaro ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto: "Abbiamo lavorato sodo per poter ospitare questa iniziativa. Le strutture sono pronte, i reggini sono pronti a raccogliere questo evento, che sarà il primo di altri prestigiosi eventi grazie all'accordo che presto sottoscriveremo con il presidente Binaghi". Ha inoltre annunciato che la città ospiterà anche i prossimi campionati europei di padel. Mezzaroma ha evidenziato la strategia del governo: "Dopo i Giochi del Mediterraneo, l'America's Cup, un altro grande evento sportivo internazionale arriva al Sud ed è un preciso indirizzo di questo governo e del ministro Abodi". Il presidente Occhiuto ha concluso: "Eventi sportivi come questo servono a creare le condizioni per mettere in atto le potenzialità e per fare delle grandi azioni di marketing territoriale. Eventi che si connettono agli investimenti che la Regione sta facendo insieme al Comune in altri ambiti, sul sistema aeroportuale, nei collegamenti con il resto del mondo".

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Un'opportunità di marketing territoriale

Le Next Gen Atp Finals non sono solo un appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma anche un'occasione per promuovere l'immagine della Calabria e dell'intero Mezzogiorno. L'evento, che segue di poche settimane i Giochi del Mediterraneo di Taranto, conferma la tendenza a portare grandi manifestazioni nel Sud, con ricadute positive sull'economia locale e sul turismo. La scelta di Reggio Calabria come sede testimonia la volontà di valorizzare le infrastrutture esistenti, come il PalaCalafiore, e di creare un indotto duraturo attraverso accordi futuri, come quello annunciato per i campionati europei di padel.