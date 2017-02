Nfl, Super Bowl: i New England Patriots rimontano e trionfano ai supplementari

NEW YORK, 06 FEBBRAIO – Proprio quando tutto sembrava già deciso, i New England Patriots, trascinati dalla leggenda del football Tom Brady, hanno ribaltato il risultato con una straordinaria rimonta che gli ha permesso di conquistare ai supplementari il Super Bowl 2017. Si tratta del quinto titolo per il team e per Brady che diventa così il quarterback più vincente della storia.

Per la prima volta nella storia del Super Bowl si va ai tempi supplementari. Dopo aver condotto per tre quarti della partita, gli Atlanta Falcons, negli ultimi quindici minuti, si fanno raggiungere e battere per 34 a 28 dagli avversari che siglano una storica vittoria.

La squadra di Atlanta gioca in maniera perfetta la prima parte del match arrivando a segnare un vantaggio di 28 a 3, ma non basta. Il leader dei Patriots, Brady, dopo aver inizialmente accusato la pressione della partita, ha ripreso le fila del gioco guidando una rimonta spettacolare fino a raggiungere, proprio al limite della durata dell'incontro, il pari di 28 a 28, che ha imposto i supplementari.

Da qui tutto facile per i Patriots che portano a casa il risultato per 34 a 28.

Entusiasta per la vittoria dei Patriots il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, dal suo resort di Mar-a-Lago in Florida dove ha seguito l'incontro nel corso di un party privato da lui ospitato, attraverso Twitter ha commentato: «Formidabile rimonta e vittoria dei Patriots. Tom Brady, Bob Kraft e Coach B sono vincitori totali. Wow!».

Come di consueto, l'incontro è stato accompagnato dalo spettacolo dell''half time' che quest’anno è stato affidato a Lady Gaga, autrice di una spettacolare performance. La cantante è arrivata “dall’alto” sul palco come una perfetta acrobata, suonando e ballando i suoi più grandi successi, dopo aver intonato l’inno patriottico "God bless America".

[foto: gazzetta.it]

Antonella Sica