Nigeria, 3 donne kamikaze si fanno esplodere in un mercato: almeno 18 morti e decine di feriti

MAIDUGURI, 17 FEBBRAIO - Almeno 18 persone sono rimaste uccise nel Nord della Nigeria in un attentato compiuto da tre kamikaze in un affollato mercato del pesce alle porte di Maiduguri. La polizia dello stato del Borno ritiene che a farsi esplodere siano state tre donne, aggiungendo che le esplosioni hanno inoltre causato il ferimento di altre 22 persone, anche se il bilancio è ancora provvisorio.

Prosegue la scia di sangue nello stato del Borno, teatro di attentati suicidi da parte di Boko Haram, il gruppo estremista che intende stabilire uno stato islamico in Nigeria. L’attacco non è ancora stato rivendicato, ma tutto porta a pensare che ci sia la mano proprio di Boko Haram, che spesso usa attentatori suicidi in zone affollate per seminare terrore e morte. Dal 2009 l'organizzazione islamista attiva in Nigeria ha ucciso più di 20mila persone e costretto oltre due milioni a fuggire dalle loro case.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine dailypost.ng)