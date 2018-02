Nigeria: cresce epidemia febbre di Lassa, 31 morti da inizio anno

ABUJIA, 7 FEBBRAIO - Cresce l'epidemia da febbre di Lassa in Nigeria: da inizio del 2018 sono gia' almeno 31 le vittime, distribuiti in 14 su 36 stati del Paese africano.

La violenta febbre emorragica è causata dal virus di Lassa descritto per la prima volta nel 1969 proprio nella localita' da cui prende il nome, nello Stato federato nigeriano settentrionale del Borno. Il governo dello Stato federato di Anambra ha vietato ai cittadini residenti di consumare un alimento diffuso nel Paese, il garri, per paura che questo possa favorire la diffusione della patologia. Finora si registrano casi anche in Benin e Guinea.

Per impedire il contagio, le autorità ivoriane hanno deciso di prendere alcune misure di prevenzione. "In considerazione della situazione nei paesi colpiti e del flusso di movimenti della popolazione tra i paesi della subregione, la Costa d'Avorio non è immune al rischio di diffusione della malattia", ha detto il ministro della Salute ivoriano, Raymonde Goudou Coffie.

Il ministero chiede cosi' "a chiunque di recarsi immediatamente al centro sanitario più vicino se compaiono i sintomi di febbre alta seguita da malessere diffuso, debolezza e dolore muscolare".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.medicisenzafrontiere.com