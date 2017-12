No Tap: corteo a Lecce, scontro con polizia, un agente ferito 

LECCE, 9 DICEMBRE - Un centinaio di manifestanti ieri sera, a Lecce, hanno partecipato al corteo contro il gasdotto "Tap".



Al termine della manifestazione si sono scagliati contro le forze dell'ordine, lanciando petardi, pietre, cocci di vasi e bastoni, ferendo al volto un funzionario di polizia. Il poliziotto ha riportato una ferita lacero-contusa. Il corteo, formalmente preavvisato, al quale avevano preso parte circa 800 manifestanti, tra cui aderenti al movimento "No Tap" e all'area anarchica e antagonista, era partito da Porta Napoli terminando in piazza Libertini.

Durante tutto il tragitto non c'erano stati problemi di ordine pubblico, verificatisi invece quando un centinaio di persone, gia' note alle forze dell'ordine, si e' staccato dal resto del corteo dando origine ai disordini con il tentativo di raggiungere piazza Sant'Oronzo e la sede di "Tap" in via del Templari, sfondando il cordone di polizia.A quel punto le forze dell'ordine hanno effettuato una carica di alleggerimento. Le varie fasi della manifestazione sono state integralmente riprese dal personale della polizia scientifica e i responsabili delle azioni violente, una volta identificati, verranno deferiti all'autorita' giudiziaria.La manifestazione era stata organizzata anche per protestare contro l'istituzione dell'area cuscinetto attorno al cantiere "Tap" di Melendugno, presidiata costantemente dalle forze dell'ordine.