No vax, prima condanna per fake news a Modena

MODENA, 13 LUGLIO – È stata comminata la prima condanna per procurato allarme, risultante in quattrocento euro di multa per avere esposto dei cartelloni contenenti notizie false. La decisione è stata presa dalla giudice Paola Losavio nei confronti di Magda Piacentini, la quale aveva commissionato una serie di cartelli 6mx3m da affiggere in giro per la città.



Nei manifesti era riportata la dicitura “Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui danni da vaccini. 21.658 danneggiati nel triennio 2014-2018, secondo i dati AIFA, altroché uno su un milione!”. A essere incriminato è il numero di bambini danneggiati riportati, il quale si riferisce invece sulle segnalazioni arrivate all’Agenzia Italiana del Farmaco.



L’informazione è stata poi corretta su Facebook dalle associazioni coinvolte nel fatto, “Riprendiamoci il pianeta-Movimento di resistenza umana” e “Genitori del No Emilia Romagna”. Tuttavia, per il gip di Modena la correzione non è stata sufficiente perché il danno era già compiuto e la situazione era ormai insanabile.



L’indagine, poi firmata dal procuratore Lucia Musti e dalla pm Claudia Ferretti, era partita grazie all’esposto del professore Vittorio Manes per conto dell’Ausl Modena e ha portato alla prima condanna del genere. Con questo caso potrebbe crearsi un precedete che potrebbe porre il freno al dilagare delle fake news in ambito sanitario.



[Foto: Gazzetta di Modena]



Velia Alvich