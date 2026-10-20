Nobre fischierà Ajax-Atalanta: la designazione arbitrale del match di Conference League

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La Conference League entra nel vivo e per l'Atalanta si avvicina un impegno delicato in trasferta. In vista della partita contro l'Ajax, in programma giovedì 22 alle ore 21:00, è stata ufficializzata la designazione arbitrale: a dirigere l'incontro sarà il portoghese Antonio Nobre.

Chi affiancherà Nobre in Ajax-Atalanta

La terna arbitrale sarà completata da due assistenti connazionali del direttore di gara: Nelson Pereira e Francisco Pereira. Il ruolo di quarto uomo è stato invece assegnato a David Rafael Oliveira Da Silva. Una squadra arbitrale interamente portoghese, dunque, per un match che si preannuncia intenso e ricco di insidie per entrambe le formazioni.

Il contesto della sfida

La seconda giornata della Conference League rappresenta un passaggio importante per l'Atalanta, chiamata a misurarsi contro un avversario di grande tradizione europea come l'Ajax. La designazione di un arbitro esperto come Nobre conferma l'attenzione che l'UEFA riserva a questo tipo di partite, dove ogni decisione può risultare decisiva.

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Cosa aspettarsi dal match

L'incontro di giovedì sera sarà anche l'occasione per valutare la condizione delle due squadre in un torneo che, stagione dopo stagione, sta assumendo un peso sempre maggiore nel panorama calcistico continentale. Per l'Atalanta, la trasferta olandese è un banco di prova importante per capire le ambizioni in Europa.

La partita si giocherà alle 21:00 e sarà visibile in diretta su diverse piattaforme, con la terna arbitrale portoghese pronta a garantire il regolare svolgimento della sfida.