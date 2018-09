Noi a casa, "fuori gli Angeli custodi" VVF impegnati su diversi fronti di incendio (Foto)

CATANZARO 9 SETTEMBRE - Attenuate le piogge che nel mese di Agosto si sono riversate sul territorio Calabrese, aumentano gl'interventi per incendi boschivi. Squadre dei vigili del fuoco impegnate nel fine settimana su diversi fronti di incendio che hanno interessato i comuni di Simeri Crichi, Borgia, Santa Caterina sullo Ionio ed alcuni quartieri della periferia del capoluogo calabrese.



Proseguono inoltre gli interventi delle unità vigilfuoco del comando provinciale di Catanzaro nel comprensorio della provincia di Reggio Calabria, in supporto al distaccamento di Siderno, a causa del divieto di transito dei mezzi pesanti sul ponte sul fiume Allaro nel comune di Caulonia (RC). Il distaccamento di Soverato, in particolare, è intervenuto sulla SS106 per alcuni roghi di arbusti e macchia mediterranea nei comuni di Stilo e Monasterace.

Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa notte per un incendio in un impianto di stoccaggio e riciclo rifiuti.

L'incendio divampato all’interno dell’azienda "Ecologia Oggi" nel comune di Lamezia Terme ha coinvolto numerose ecoballe. Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnate per alcune ore le unità vigilfuoco.



Le fiamme sono divampate nel cortile. Gli stabili in cui avviene lo stoccaggio non sono stati interessati. Non si registrano danni a persone.



Le indagini sulle cause sono in corso, nessuna ipotesi al momento viene esclusa.