NomadIncontro, La grande festa con i Nomadi aprirà il 17 giugno la Summer Arena a Soverato

NomadIncontro, la grande festa in compagnia dei Nomadi aprirà il 17 giugno la programmazione della Summer Arena a Soverato

SOVERATO, 10 MARZO - Sarà affidata ai Nomadi l’apertura della seconda edizione della Summer Arena a Soverato, a cura della Esse Emme Musica di Maurizio Senese. Non si tratterà di un semplice concerto, bensì di un NomadIncontro: sabato 17 giugno il campo Marino ospiterà una grande festa per i tantissimi fan della storica band italiana, amata sempre più nel corso degli anni.

E’ la prima volta che al Sud si realizzerà un evento simile: il gruppo più longevo d’Italia, guidato da Beppe Carletti, sarà presente alla Summer Arena fin dal primo pomeriggio del 17 giugno – l’ingresso sarà a partire dalle 16.30 -, per incontrare tutti i fan, fare autografi e foto, e scambiare qualche saluto. Il concerto vero e proprio comincerà alle 21.30 circa.

Si preannuncia dunque una giornata indimenticabile per i fan dei Nomadi, un gruppo capace di mettere d’accordo generazioni differenti, riuscendo a unire pubblici di tutte le età. Proprio per andare incontro alle famiglie, numerosissime ai concerti della band di Carletti, l’organizzazione ha deciso di adottare una politica di prezzi tale da consentire a tutti di partecipare a questa grande festa: il costo del biglietto per il concerto sarà di 15,00 euro, con ingresso gratuito per i ragazzi di età fino ai 12 anni. Sono previste inoltre convenzioni con strutture locali, per pernottamenti a 20,00 euro, pranzo e cena a 15,00 euro.

I biglietti sono già in prevendita attraverso il circuito TicketService Calabria e Ticket One.

ESSE EMME MUSICA

INVERNO/PRIMAVERA 2017



Vinicio Capossela

12/03

Teatro Cilea – Reggio Calabria

13/03

Teatro Rendano – Cosenza



Fiorella Mannoia

09/04

Teatro Gentile - Cittanova

10/04

PalaMilone – Crotone

SUMMER ARENA 2017

Soverato

NomadIncontro

17/06



Nek

25/07



Marracash e Gué Pequeno

27/07



LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Francesco Renga

21/08



