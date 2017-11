Non basta un super Napoli: al San Paolo il City passa 4-2

NAPOLI, 2 NOVEMBRE – E’ stata una partita spettacolare quella disputatasi ieri al San Paolo di Napoli. All’undici azzurro non è però bastata una prestazione di altissimo livello per avere ragione degli uomini di Guardiola. Troppo forti i citizens, che con la vittoria di ieri conquistano gli ottavi di finale ed ipotecano il primo posto nel girone.

Al fischio iniziale Sarri schiera il suo undici tipo, con Jorginho al centro del campo ed il solito tridente leggero. Il Manchester City risponde con un 4-2-3-1 da far tremare le gambe solo a guardrsi: Sterling, De Bruyne e Sane a supporto del rientrato Kun Aguero.

Il Napoli parte subito con il piede sull’acceleratore. Gli uomini di Sarri mantengono altissima la linea del pressing e soffocano gli ospiti nella propria metà campo. Per i primi 20 minuti c’è solo una squadra in campo, ed è quella di casa: prima Mertens, poi Insigne scaldano i guantoni ad Ederson. Sono le prove generali per il gol del vantaggio.

Minuto 21, Insigne scarica il pallone su Mertens che glielo restituisce in area. Il numero 24 azzurro è bravissimo a chiudere la triangolazione e superare l’estremo difensore del Manchester con un preciso destro ad incrociare: è 1-0. Il City soffre per altri cinque minuti, poi inizia a crescere. Alla mezz’ora, però, si verifica l’evento che cambia la partita. Ghoulam, che fino a quel momento aveva messo a ferro e fuoco l’out di sinistra, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco: al suo posto Cristian Maggio, con Hysaj adattato a sinistra.

Il Napoli non trova subito l’assetto in campo, e ne approfittano gli uomini di Guardiola: prima Aguero trova l’opposizione di un difensore, poi è Nicolas Otamendi a pareggiare i conti: traversone dalla sinistra della porta di Reina e colpo di testa dell’argentino. E’ 1-1.

Nella ripresa il City torna in campo con maggior aggressività, e sugli sviluppi di un corner conquistato da Sterling fa 2-1 con un preciso colpo di testa di John Stones. Sembrerebbe finita per gli azzurri, ma così non è. Sotto di una rete, la reazione degli uomini di Sarri è furibonda. Insigne prima calcia al lato da buona posizione, poi si mette in proprio, manda per terra un difensore del Manchester con una doppia finta e colpisce in pieno la traversa con un preciso destro a giro sul quale, probabilmente, Ederson non sarebbe arrivato.

Passano cinque minuti ed il Napoli pareggia i conti: Sane commette fallo in area di rigore. Dal dischetto va Jorginho che spiazza il portiere e fa 2-2. Al 68’, i padroni di casa hanno l’occasione di fare addirittura 3-2: pallone perfetto per Callejon, ma lo spagnolo da ottima posizione calcia su Ederson che salva in corner. Nessuno a Fuorigrotta si aspetta ciò che sta per accadere.

Sugli sviluppi del seguente calcio d’angolo. Hamsik perde la sfera a ridosso dell’area di rigore avversaria: il contropiede dei Citizens è fulminante e nel giro di 30 secondi il Napoli passa dallo sfiorare il 3-2 all’incassare il 2-3 per mano del Kun Aguero, chirurgico nel trafiggere Reina.

I padroni di casa accusano il colpo, Sarri mescola le carte e lancia Ounas per un 4-2-3-1 d’assalto negli ultimi minuti, ma non basta. Il Napoli non riesce più a rendersi pericoloso e al 92’ viene nuovamente punito in contropiede dall’undici di Guardiola: assist di De Bruyne e rete di Sterling per il definitivo 2-4.

Al triplice fischio dell’arbitro, il San Paolo è comunque in piedi ad applaudire i suoi. Il discorso qualificazione è però estremamente complesso: servono due vittorie nelle prossime due partite agli azzurri, che contemporaneamente dovranno sperare in due sconfitte dello Shaktar.

Paolo Fernandes

Foto: it.eurosport.com