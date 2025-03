Non ci può essere futuro senza promozione dell’istruzione e sostegno della formazione professionale

Verbania, 18 marzo 2025

In un Paese dove gran parte della popolazione vive con meno di 5 dollari al giorno, l’Etiopia si trova ad affrontare emergenze costanti e gravi. L’Associazione CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ODV ETS, grazie al supporto dei benefattori, offre soccorso immediato e aiuti primari alle famiglie in difficoltà.

L'incertezza alimentare, le carestie frequenti e la mancanza di accesso all'istruzione rappresentano sfide enormi.

Con il sostegno dei benefattori, il Centro punta a promuovere la crescita individuale e l'autonomia economica di ragazzi e comunità, attraverso progetti mirati che garantiscano protezione e istruzione a minori vulnerabili.

Il tasso di alfabetizzazione in Etiopia è migliore rispetto ad altri Paesi africani ma rimane tuttavia ancora a un livello molto basso.

L’istruzione garantita dal Governo etiope è completamente gratuita ma la frequenza scolastica è condizionata dalle disponibilità economiche della famiglia, che spesso rinuncia all’istruzione dei figli a vantaggio di un aiuto lavorativo. L’istruzione, a partire dall’infanzia, è il solo modo, nelle aree rurali, per dare un’opportunità ai bambini che altrimenti sarebbero destinati a lavorare nei campi o ad accudire il bestiame

Sovraffollamento delle classi, scarsa preparazione degli insegnanti, mancanza di materiali didattici e di strutture, abbandono scolastico, evidenziano una situazione difficile in cui c’è ancora molto da fare.

La situazione delle bambine è ancora più critica in quanto subiscono discriminazioni di vario genere: vengono spesso impegnate in lavori domestici e obbligate a sposarsi in età precoce, lasciando che la scuola sia un privilegio di altri.

Con l’aiuto dei benefattori è possibile realizzare la costruzione delle scuole e promuovere l’adozione a distanza con l’obiettivo di supportare la crescita individuale, l’indipendenza economica e l’autonomia dei ragazzi e delle loro comunità.

Le scuole inaugurate nel 2024 e ad inizio 2025 sono numerose: le scuole dell’infanzia in località Konto a Soddo e a Sibaye Korke, nella zona del Wollaita, la scuola secondaria a Bililo Wonchiso, nei pressi di Hosanna, la scuola primaria di Gale Hamus e due scuole primarie a Bedessa e a Sibaye Korke. E ancora, il nuovo complesso scolastico per i bambini della località Beto, nella zona di Gofa a circa 500 km a Sud di Addis Abeba, che ha sostituito la struttura precedente fatta con pareti in legno e fango, crollata a causa delle piogge, con due blocchi scolastici in muratura, dotati di tutti gli arredi.

Nei pressi di Areka e Gimbi, sono state inoltre realizzate strutture per bambini vulnerabili abbandonati, disabili o sieropositivi. I due centri di accoglienza garantiscono protezione, assistenza, cure mediche, riabilitazione e istruzione a circa 160 bambini e adolescenti vulnerabili che altrimenti non avrebbero la possibilità di un futuro dignitoso.

Per ulteriori informazioni sui progetti, visita il sito: www.centroaiutietiopia.it

Questo comunicato stampa è redatto con l'intento di informare sui progetti di CENTRO AIUTI PER L’ETIOPIA ODV ETS, promuovendo la solidarietà e l'adozione a distanza come strumenti di cambiamento.

Insieme, possiamo fare la differenza!

Storia

Il Centro Aiuti per l’Etiopia ODV ETS è un'organizzazione di volontariato che dal 1983, attraverso iniziative di cooperazione internazionale, sostiene interventi nel Paese africano per avviare processi di sviluppo autonomo e duraturo nelle comunità locali. Grazie ai numerosi benefattori del progetto di Adozione a distanza, garantisce protezione, assistenza, cure mediche e istruzione ai bambini in difficoltà, aiutando centinaia di migliaia di ragazzi a crescere e studiare. Oggi molti di loro sono giovani adulti con famiglie, simbolo di speranza per tutta la società etiope. In oltre 40 anni di attività, sono state realizzate scuole, centri di accoglienza per minori e disabili, ospedali, pozzi e refettori. Sono stati intrapresi interventi volti a tutelare la salute materno-infantile.

Di seguito il link per visualizzare l’ultimo numero del notiziario ETIOPIA CHIAMA: https://www.centroaiutietiopia.it/userdata/press/periodici/EtiopiaChiama50.pdf