Notte degli Oscar 2017: ecco pronostici e speranze

NAPOLI, 25 FEBBRAIO 2017 - Il countdown è volto al termine: stanotte ore 2 am (ora Italiana) si terrà l'ottantanovesima edizione degli Academy Awards presso il Dolby Theatre di Los Angeles.

Troppo facile, forse, fare pronostici a poche ore dall' inizio della Notte degli Oscar quando in gara c'è un film carico di ben 14 nominations come La La Land che, ricordiamo, ha eguagliato il record di candidature raggiunto da Titanic agli Oscar del '98.

Allo stesso tempo, però, il fatto che il musical di Damien Chazelle abbia fatto il pieno di candidature, potrebbe essere un'arma a doppio taglio e lasciarci, stanotte, in balia di qualche colpo di scena inaspettato.

In attesa di scoprire i vincitori di ogni categoria, e in modo particolare quelli relativi alla categoria Miglior Documentario nella quale è candidato Fuocommare del nostro Gianfranco Rosi, vi lasciamo con alcuni dei nostri pronostici, e delle nostre speranze, in vista di questa lunga notte stellata che ci attende.

Comunque vada, speriamo che vinca il buon cinema!



Qui tutte le nominations annunciate lo scorso 24 gennaio mentre a seguire, ci sono i nostri pronostici e speranze per alcune delle categorie in gara:



MIGLIOR FILM (Best Picture)

La La Land

MIGLIOR REGISTA (Best Director, Directing)

Mel Gibson – Hacksaw Ridge

Damien Chazelle – La La Land

(Siamo indecisi! Chi la spunterà?)

MIGLIORE ATTRICE (Actress in a Leading Role)

Emma Stone – La La Land

MIGLIOR ATTORE (Actor in a Leading Role)

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Ryan Gosling – La La Land

(Secondo noi il testa a testa sarà tra Gosling e Affleck)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA (Actress in a Supporting Role)

Naomie Harris – Moonlight

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA (Actor in a Supporting Role)

Lucas Hedges – Manchester by the Sea

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA (Writing Adapted Screenplay)

Moonlight – Barry Jenkins, Tarell McCraney

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE (Writing Original Screenplay)

La La Land – Damien Chazelle

MIGLIOR FOTOGRAFIA (Cinematography)

Rodrigo Prieto – Silence

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE (Animated Feature Film)

Zootopia (Zootropolis)

MIGLIOR DOCUMENTARIO (Documentary Feature)

Fire at Sea (Fuocoammare)

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE (Music original Song)

“City of Stars” – La La Land

MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE (Music Original Score)

La La Land – Justin Hurwitz

MIGLIOR MONTAGGIO (Film Editing)

Hacksaw Ridge – John Gilbert

MIGLIORI EFFETTI VISIVI (Visual Effects)

Doctor Strange

MIGLIORI COSTUMI (Costume Design)

Florence Foster Jenkins – Consolata Boyle

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO (Makeup&Hairstyling)

Suicide Squad – Alessandro Bertolazzi

MIGLIORI SCENOGRAFIE (Production Design)

La La Land – David Wasco, Sandy Reynolds-Wasco

MIGLIOR MONTAGGIO DEL SONORO (Sound Editing)

Sully

MIGLIOR SONORO (Sound Mixing)

Rogue One: A Star Wars Story

[Foto: Gioia.it]

Articolo di MARCELLA CERCIELLO [Cinemarcy blog]