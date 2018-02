Notte di Fuoco, Vigili del fuoco impegnate su più fronti (Foto)

CATANZARO, 12 FEBBRAIO - Questa notte, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, impegnate su più fronti incendi nel comune di Lamezia Terme.

Numerose richieste pervenute in SO 115 e tanta paura nella notte per incendi nel quartiere Capizzaglie di Lamezia Terme.

Il primo rogo intorno alle 01.40 in via dei Bizantini dove, interessato da un incendio vi era uno Scooter. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento che, in pochi minuti, hanno domato le fiamme. Nel frattempo veniva segnalato un principio d'incendio di due autovetture a poca distanza dal primo per cui si è reso necessario l'invio di una autobotte in supporto alla squadra che, terminato le operazioni di spegnimento dello scooter veniva immediatamente spostata sul secondo rogo.

Il tempestivo intervento dei proprietari delle auto e delle squadre dei Vigili del Fuoco hanno impedito che le autovetture andassero distrutte.



A distanza di pochi minuti, ulteriori segnalazioni pervenivano in SO per l'ennesimo incendio. In via Pietro Mancini un Camper risultava essere avvolto dalle fiamme.

Sul posto veniva inviata la squadra della sede Centrale e successivamente le squadre del distaccamento di Lamezia Terme che al momento erano impiegate su via dei Bizantini. Un caravan situato in un cortile adiacente l'abitazione del proprietario è andato distrutto. Le fiamme si sono propagate anche ad un Fuoristrada parcheggiato a pochi metri che riportava lievi danni.

L'intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell'incendio, venivano prontamente allontanate le bombole di gpl presenti sul caravan e messe in sicurezza inoltre, essendo il caravan posteggiato in prossimità di una finestra dell'abitazione, il fuoco si era esteso anche nel locale cucina che riportava lievi danni e l'annerimento delle pareti dovuti al fumo.

Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco in collaborazione con carabinieri e polizia di stato, sono stati rinvenuti elementi utili che confermano l'origine dolosa dei roghi.

Non si registrano danni a persone