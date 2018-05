Notte di Panico a Botricello, persone ferite o intossicate, incendio autovettura intervento dei VVF

BOTRICELLO 25 MAGGIO - Ore 1.40 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta in via Taranto nel comune di Botricello per incendio autovettura.

La vettura coinvolta dalle fiamme una Fiat Punto che si trovava parcheggiata in prossimità dell'abitazione del proprietario. L'autovettura completamente distrutta.

Danni alla facciata ed al portoncino di ingresso della palazzina situata nelle vicinanze del rogo. Momenti di panico tra gli abitanti della zona ma non si registrano persone ferite o intossicate. Intervento dei vigili del fuoco è valso allo spegnimento dell'incendio ed alla messa in sicurezza della vettura. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.