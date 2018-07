Notte Taranta: Laura Pergolesi (LP) al concertone Melpignano

LECCE, 24 LUGLIO – Sarà Laura Pergolizzi, nota con il nome d’arte “LP” la la 35enne cantautrice di origini italiane nata a New York, da madre napoletana e da padre per metà siciliano e per metà irlandese, la super ospite de “La Notte della Taranta” che si esibirà sul palco di Melpignano il prossimo 25 agosto.

L'annuncio ufficiale é pervenuto dalla stessa 'LP' con un videomessaggio presentato quest’oggi nella sede del Banco di Napoli a Lecce.

Nel video l'artista ha intonato, con il suo inconfondibile fischio, 'Kalinifta' il brano che ogni anno chiude la notte dei 200 mila pizzicati.

Look androgino e sorriso contagioso, “LP” per il suo stile e' stata accostata a David Bowie e a Bob Dylan.

Alla voce da soprano, esplosiva e potente, Laura Pergolizzi aggiunge lo strumento del fischio ma anche chitarra, ukulele e tamburello.

Dopo aver scritto per Rihanna, Christina Aguilera e molti altri, la stampa statunitense la vede come uno dei grandi artisti emergenti: “ELLE” la definisce "una nuova pietra miliare" e “VOGUE US” elogia il suo "timbro e swing penetrante" degno di un Dylan passato all'elettricità ".

Ha appassionato il pubblico dei “festival” da Austin City Limits a Bonnarrooo, da Hard Rock Calling a Lollapalooza. Il “LOS ANGELES TIMES” descrive i suoi spettacoli come "esibizioni sconcertanti, con una potente voce che scatena le passioni".

Si può affermare che i suoi 5 brani del suo EP album “Death Valley” tra “gospel e rock'n roll sentimentale” avrebbero messo qualsiasi paroliere nelle “condizioni di uccidere” pur di essere in grado di scrivere e interpretare “quelle canzoni” alla sua manieraa.

Il suo “LOST ON YOU” é già un maremoto: classificata al primo posto in Grecia (per più di dieci settimane), seconda in Portogallo, quarta in Italia.

La star mondiale del pop "colto" interpretera' i brani della tradizione musicale salentina accompagnata dall'Orchestra Popolare diretta dal maestro concertatore “Andrea Mirò” con le coreografie di “Massimiliano Volpini”.

“Questa la lineup del Concertone 2018” la cui scaletta di esibizione verrà comunicata il giorno prima dell'evento: LP, Clementino, Enzo Gragnaniello, James Senese, Yilian Canizares, Dhoad Gypsy, Frank Nemola, Davide "Billa" Brambilla, Mino De Santis.

L'evento tra i piu' attesi dell'estate, organizzato dalla Fondazione “La Notte della Taranta”, sara' trasmesso in diretta su RAI 5 e Radio 1 RAI.

Luigi Palumbo