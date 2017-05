Novità dalle frontiere dell\'estetica: ringiovanire con un filo

Curiosi di conoscere l’ultima frontiera dell’estetica per rassodare i tessuti di volto, collo, braccia e cosce? Sarà difficile da credersi ma la risposta è: fili di tessuto.

Non stiamo scherzando, oltre oceano sta spopolando questa tecnica, modulabile in base alle esigenze di tutti, e che si basa su un semplice principio: stimolare i tessuti affinché, producendo collagene, la pelle possa avere degli effetti di rassodamento e ringiovanimento.

Si tratta di fili biostimolanti e bioriassorbili e la promessa è quella di ottenere il ringiovanimento ed il rassodamento della pelle, anche di quelle zone che solitamente vengono ritenute difficili da trattare come il collo, l’interno delle braccia e l’interno coscia.

La principale caratteristica è quella di offrire un contributo significativo nella rigenerazione stessa dei tessuti, senza effetti collaterali. L’interesse che questa tecnica ha riscosso in poco tempo è notevole. Il motivo: la vastissima modulabilità della tecnica, che garantisce un intervento modulato sulle richieste e le caratteristiche del paziente.

Trattandosi di un intervento di medicina estetica son sono previste incisioni, ma solamente l’uso di un piccolo ago. I fili vengono così inseriti appena sotto la pelle svolgendo, quindi, una funzione di sostegno e tiraggio. Si tratta di una tecnica validissima per risollevare sopracciglia, zigomi, guance, collo con la pressoché totale assenza di gonfiore e lividi e con una degenza brevissima. Il risultato, poi, trattandosi di medicina e non di chirurgia, è assolutamente naturale.

Ma non è finita qui, perché la tecnica ha una seconda importante funzione: quella di stimolare il derma a produrre collagene, essendo i fili composti da una sostanza biocompatibile. Inoltre, si agisce in maniera significativa sulla microvascolarizzazione ottenendo, così, un sensibile rassodamento dei tessuti, con l’eliminazione delle piccole rughe del viso ed il riempimento di aree che tendono a svuotarsi come l’interno coscia ed il braccio.

Un trattamento, il cui costo parte dai 300,00 euro, ha una durata di circa 20-30 minuti e non ha effetti collaterali, se non –solo in alcuni casi- l’insorgenza di piccoli ematomi dovuti all’ago. I fili, realizzati appunto in materiali riassorbibili, nell’arco di 3-5 mesi vengono riassorbiti dal corpo. Gli effetti possono protrarsi anche oltre un anno.

Emanuela Salerno

