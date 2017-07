Novità nel mondo dei tatuaggi: arriva la "Skin Printer"

Questa notizia piacerà sicuramente a tutti coloro che da tempo pensano di fare un tatuaggio, ma non riescono a trovare il coraggio di marcare per sempre la propria pelle.

Dalla Corea, infatti, arriva Prinker, un dispositivo che consente di stampare sulla pelle un tatuaggio temporaneo in pochi secondi.

Etichettata, appunto, come "stampante per la pelle", nella sua essenza questa innovazione è una versione tecnologica di un timbro, o tatuaggio di gomma. Caratterizzata dall’estrema facilità di utilizzo, è associata ad un’applicazione per smartphone, grazie alla quale offre opzioni di design infinite e la possibilità di creare nuovi modelli immediatamente.

Gli utenti, infatti, devono semplicemente utilizzare il telefono per selezionare un elenco di disegni disponibili, o disegnare sullo schermo qualunque modello, parola o doodle che desiderino applicare su se stessi.

La macchina Prinker, che è circa due volte la dimensione di un mouse del computer, impiegherà solo pochi secondi per l’applicazione. La base del dispositivo, infatti, passa sopra la pelle, depositando un sottile strato di inchiostro. Per evitare le allergie, la pigmentazione è fatta di ingredienti utilizzati in gran parte del trucco.

Ad oggi lo strumento è commercializzato solo sotto noleggio al costo di 150 dollari al giorno, ma a breve sarà lanciata la vendita sul mercato cinese e, successivamente, negli Stati Uniti.

Emanuela Salerno

