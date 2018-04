Nudo e armato di fucile fa irruzione in un locale, 4 i morti

NASHVILLE,22 APRILE-Travis Reinking,29 anni di Morton, Illinois. Questo è il nome del giovane che a notte fonda ha fatto irruzione in un locale di Nashville, Tennessee, sparando sulla folla con un fucile AR-15.



Il ragazzo, nudo al momento dell’aggressione, ha ucciso 4 persone e altre sono rimaste ferite in maniera grave.

Un cliente del locale è riuscito a disarmare il ventinovenne, che una volta rimasto senza la sua arma, si è dato alla fuga.



L’appello della polizia per individuare e catturare Reinking è arrivato puntuale in seguito all’accaduto.

Il fucile utilizzato dall’aggressore è dello stesso modello di quelli utilizzati nella strage della scuola di Parkland in Florida, dove l’ex studente Nikolas Cruz ha ucciso 17 persone tra studenti e personale e nella sparatoria di Las Vegas dell’ottobre 2017.



Probabilmente il responsabile di quest’atto di follia soffre di problemi psichici, come riportano i media locali.