Nuoro, dispersi lago Mulargia: riprese le ricerche

NUORO, 3 LUGLIO - Riprese oggi l'alba le ricerche dei dispersi nel lago Mulargia nella zona sud della Sardegna da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco e del Nucleo subacqueo dei carabinieri di Cagliari.

Tra gli scomparsi risulterebbero R.F, uomo di cinquant'anni e F.S. quarantunenne, entrambi della zona di Orroli ed un diciassettenne, usciti sabato alle ore 14,00 per provare una piccola barca in vetroresina, non avrebbero fatto ritorno a casa alle ore 19,00, orario previsto per il rientro.

Ad avvertire le forze dell'ordine sarebbe stato il nipote del cinquantenne il quale, non vedendoli ritornare in casa alle ore 22:45 avrebbe richiesto l'aiuto del 112.

Le ricerche,nel lago di Mulargia, coordinate dal comandante Paolo Bonetti dei Carabinieri della Compagnia di Isili, in collaborazione con le squadre dei vigili del fuoco e dei carabinieri, sarebbero state indirizzare in seguito al ritrovamento di domenica mattina di tre zaini, due remi e un paio di scarpe dei tre nei pressi di Siurgus Donigala, effetti personali che secondo gli inquirenti potrebbero essere stati trasportati e lasciati lì dalla corrente.

Inoltre, le forze dell'ordine avrebbero ritrovato il fuoristrada Nissan di uno dei tre dispersi, con dentro i cellulari, chiuso a chiave e parcheggiato vicino l'approdo dell'imbarcazioni.



Alessia Terzo

Immagine da laghienuraghi.it