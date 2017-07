Nuoro, ordigno esplode in centro accoglienza migranti: due nigeriani feriti

NUORO, 27 LUGLIO- È successo nella notte a Dorgali (NU), in un centro di prima accoglienza: una bomba è esplosa intorno alle due e trenta, emettendo un violento boato e scardinando la porta laterale e provocando pesanti danni ad un’ala della struttura.



Nel centro, in località Su babbu Mannu, riposavano sessantaquattro rifugiati e due operatori ma i carabinieri della compagnia di Siniscola hanno informato che solo due ragazzi nigeriani ventitreenni hanno riportato delle ferite lievi provocate dalla fretta di scendere dai letti.



Nonostante nel paese non ci fossero mai stati episodi simili, l’iniziativa di una cooperativa sociale, “The Others” , di cui facevano peraltro parte i due operatori, non era stata accolta da tutti.



Ora i Carabinieri della Compagnia di Siniscola e quelli della stazione di Dorgali stanno indagando, anche se le operazioni sono ostacolate dalla mancanza di videosorveglianza all’interno della struttura.



In Sardegna, che è il secondo punto di sbarco dopo la Sicilia, si erano già avute manifestazioni di un discontento: a Buddusò, in Gallura, un agriturismo destinato a trasformarsi in centro di accoglienza era stato reso inutilizzabile dopo l’esplosione devastante di una bomba

(foto da Sky TG24)

Eleonora Ranelli