Nuoto, Europei di Glasgow: da domani si parte

ROMA, 2 AGOSTO 2018 - Tutto pronto a Glasgow, città che insieme ad Edimburgo ospiterà la 34esima edizione dei Campionati Europei di nuoto.

Da domani fino al 12 agosto non ci sarà però solo il nuoto in vasca lunga, bensì anche i tuffi, il sincronizzato e il fondo in acque libere.

In particolare poi, da questo anno i Campionati europei di nuoto sono inseriti nei neonati European Championships, Campionati Europei a cadenza quadriennale che comprendono più discipline sportive. Oltre al nuoto, anche golf, ciclismo, canottaggio, triathlon e ginnastica artistica si svolgeranno nel Regno Unito mentre l'atletica leggera avrà luogo a Berlino.

Una grande novità del nuoto in vasca è l'introduzione, a partire da questi Europei, della staffetta mista 4x200 stile.

Questa la lista dei convocati:

NUOTO IN VASCA

UOMINI

Domenico Acerenza: 400, 800 e 1500 stile libero

Filippo Berlincioni: 200 farfalla

Federico Burdisso: 100 e 200 farfalla

Thomas Ceccon: 50 e 100 dorso

Matteo Ciampi: 200 stile libero

Piero Codia: 50 e 100 farfalla

Stefano Di Cola:200 stile libero

Luca Dotto: 50 e 100 stile libero

Filippo Megli: 200 stile libero

Luca Mencarini: 200 dorso

Alessandro Miressi: 50 e 100 stile libero

Gregorio Paltrinieri: 800 e 1500 stile libero

Alessandro Pinzuti: 50 e 100 rana

Luca Pizzini: 50, 100 e 200 rana

Alessio Proietti Colonna: staffette

Matteo Restivo: 200 dorso

Matteo Rivolta: 50 e 100 farfalla

Simone Sabbioni: 50 e 100 dorso

Fabio Scozzoli: 50 e 100 rana

Federico Turrini: 200 e 400 misti

Ivano Vendrame: 100 stile libero

Andrea Vergani: 50 stile libero e 50 farfalla

Lorenzo Zazzeri: 50 e 100 stile libero

Mattia Zuin: 200 stile libero

DONNE



Ilaria Bianchi: 50, 100 e 200 farfalla

Martina Carraro: 50 e 100 rana

Arianna Castiglioni: 50 e 100 rana

Ilaria Cusinato: 200 farfalla, 200 e 400 misti

Elena Di Liddo: 50 e 100 farfalla

Francesca Fangio: 200 rana

Erika Ferraioli: 50 e 100 stile libero

Sara Franceschi: 200 misti

Giada Galizi: 100 stile libero

Laura Letrari: 100 stile libero

Margherita Panziera: 100 e 200 dorso

Federica Pellegrini: 100 stile libero

Anna Pirovano: 200 rana e 200 misti

Stefania Pirozzi: 200 e 400 stile libero

Alessia Polieri: 200 farfalla e 400 misti

Simona Quadarella: 400, 800 e 1500 stile libero

Lucrezia Raco: 50 stile libero

Silvia Scalia: 50 e 100 dorso

Claudia Tarzia: 100 farfalla

Carlotta Toni: 200 dorso, 200 e 400 misti

Carlotta Zofkova: 50 e 100 dorso

Domani mattina a partire dalle 10.15 sono in programma le batterie. Nel pomeriggio, dalle 17.45 ci saranno semifinali e finali. La diretta sarà su RaiSport la mattina e su Rai2 il pomeriggio.

Diana Sarti