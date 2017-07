Nuoto, Mondiali Budapest, altro oro per l\'Italia: Detti primo negli 800 sl, bronzo per Paltrinieri

BUDAPEST, 26 LUGLIO – Decisamente una bella giornata quella odierna per gli atleti italiani in gara ai mondiali di nuoto di Budapest. Dopo lo splendido oro conquistato dall’immensa Federica Pellegrini nei 200 metri sl, il terzo della sua carriera, arriva anche l’oro di Gabriele Detti negli 800 metri, dopo il bronzo già conquistato nei 400 metri sl.

Per il nuotatore livornese, che ha battuto al fotofinish il polacco Wojdak, si tratta del primo titolo iridato. Medaglia di bronzo per l’altro italiano, Gregorio Paltrinieri che, dopo aver condotto per 600 metri, è stato rimontato nelle ultime due vasche dal polacco e da Detti.

[foto: sportmediaset.mediaset.it]



Antonella Sica