Nuoto. Pellegrini trionfa Oro nei 200 sl, "sono gli ultimi"

ROMA 26 LUGLIO - Immortale Federica Pellegrini. A 28 anni, e dopo le ultime delusioni olimpiche, si riprende il trono dei 200 stile libero con una gara perfetta ai Mondiali di Budapest.

L'oro arriva in 1'54''73, dopo aver virato quarta all'ultima vasca, con uno strepitoso recupero finale. Seconda l'americana Katie Ledecky, fenomeno del nuoto mondiale, argento ex aequo insieme all'australiana McKeon.A fine gara, l'annuncio choc della nuotatrice veneta: "Per me questi sono gli ultimi 200 stile libero in gare internazionali". Addio alle prossime olimpiadi dunque? "Continuero' a nuotare facendo un altro percorso - specifica Pellegrini alle tv - adesso posso dire di essere in pace con me stessa