Reggio Calabria: altra intimidazione a cooperativa Valle del Marro

REGGIO CALABRIA, 06 LUGLIO - Sesta intimidazione in una settimana alla cooperativa Valle del Marro, Gioia Tauro.

Stando alla ricostruzione della vicenda, ignoti avrebbero tagliato i tubi di irrigazione di una piantagione di kiwi dopo aver forzato il cancello d'ingresso. La suddetta piantagione sarebbe stata avviata da poco su un terreno confiscato alla cosca mafiosa Molè-Speranza.

I criminali avrebbero anche rubato gli impianti elettrici, le pompe idrauliche ed il dissabbiatore. Gli uomini della cooperativa promossa dal referente di Libera don Pino De Masi, con l'attrezzatura rubata o danneggiata, non potranno irrigare le piante che rischiano di morire nel giro di due giorni.

Già nei giorni scorsi la cooperativa aveva subito altri furti di attrezzature e danneggiamenti tra cui un incendio di ulivi secolari a San Procopio. Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha convocato per le 12 una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui prenderà parte anche il presidente della cooperativa Domenico Fazzari. In corso le indagini dei carabinieri sull'episodio.

Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)