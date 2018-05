Governo: spunta una nuova ipotesi M5S - Lega

ROMA 30 MAGGIO - Nella notte sembrerebbe che si sia riaperta la trattativa tra M5S e Lega per dare un Esecutivo al nostro Paese. Dopo il tentativo di formare un governo fermato da Mattarella che non vedeva bene Paolo Savona, noto anche per aver espresso in passato opinioni critiche nei confronti dell’euro, come Ministro dell’Economia e delle Finanze, M5S e Lega sembrano intenzionati a cercare di formare un nuovo governo.

E’ archiviata, infatti, almeno per ora, la possibilità che si percorra la strada dell’impeachment che non convince la Lega. Ieri durante un comizio a Napoli Di Maio ha dichiarato: "Prendo atto che Matteo Salvini 'cuor di leone' non vuole fare l'impeachment e lì ci vuole la maggioranza". “Siamo pronti a rivedere la nostra posizione, se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma ora si rispetti la volontà del popolo perché noi l'Italia la vogliamo salvare. Una maggioranza c'e' in parlamento, fatelo partire quel governo, basta mezzucci perché di governi tecnici e istituzionali non ne vogliamo”.

Da Siena arrivano le parole di Matteo Salvini: "Se voi non mollate io non mollo e noi al governo del Paese ci andiamo. Dovremo aspettare un mese, tre, ma ci andremo", e ha aggiunto: "Non so che governo nascerà ma ci hanno impedito di fare un governo che rappresenta 17 milioni di italiani. Io volevo essere il ministro dell'Interno per riportare un po' di sicurezza ad esempio approvando una legge sulla legittima difesa".

Successivamente salendo sul palco di un comizio a Siena Salvini rivolgendosi al Presidente della Repubblica ha espresso rammarico per tutti i tentativi fatti non andati a buon fine: "Mattarella ci dica come uscire dallo stallo: abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze e ministeri. Ci hanno sempre detto no". "A un governo gialloverde abbiamo lavorato un mese inutilmente ma ho una dignità politica e l'Italia non è schiava di nessuno: agli italiani pensiamo noi". Poi parlando di elezioni: "andremo al voto con chi sostiene il nostro programma", ma “non a fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali”.

La Meloni nella sua pagina facebook, scartando le ipotesi di un esecutivo Cottarelli o di nuove elezioni, ha lanciato un appello a Mattarella: dare un incarico a centro destra per provare a formare governo. “In subordine c’è comunque una maggioranza che si è formata in queste settimane, era la maggioranza che metteva insieme la Lega e M5s”, “Noi siamo stati critici però arrivati a questo punto siamo anche disponibili a rafforzare quella maggioranza con FdI, perché crediamo che bisogna fare tutto quello che c'è da fare in questo momento per tirare fuori l'Italia dalla situazione di caos nella quale rischia di gettarsi”.

Fonte immagine: ilquotidianoitaliano.com

Fabio Di Paolo