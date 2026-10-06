Nuova opportunità di lavoro a Cerva per la manutenzione del verde

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Il Centro per l'Impiego (CPI) di Catanzaro ha pubblicato un avviso pubblico per l'avviamento a selezione di una unità di personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde da impiegare presso il Comune di Cerva, in provincia di Catanzaro. L'assunzione avverrà con contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali e a tempo indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde (codice ISTAT 8.3.1.2.0) e applicazione del CCNL Comparto Funzioni Locali.

Destinatari della selezione

La selezione è riservata ai Tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018). La procedura si inserisce nel quadro normativo del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Modalità di partecipazione

Gli interessati possono consultare l'Avviso Pubblico integrale e presentare la domanda secondo le modalità indicate. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Catanzaro o consultare il sito istituzionale. L'avviamento a selezione avviene ex artt. 16 della Legge n. 56/1987 e 35 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001.

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