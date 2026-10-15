Nuova opportunità di lavoro per tirocinanti di inclusione sociale a Sorbo San Basile

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Centro per l'Impiego di Catanzaro ha pubblicato un avviso pubblico per l'assunzione di una unità di personale presso il Comune di Sorbo San Basile, in provincia di Catanzaro. La selezione è rivolta esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, nell'ambito delle misure previste dall'Accordo del 22 gennaio 2015 e dalla normativa regionale.

Dettagli della posizione

La figura ricercata è quella di manovale e personale non qualificato dell'edilizia civile e professioni assimilate, codice ISTAT 8.4.2.1.0, con inquadramento nel CCNL Funzioni Locali. Il contratto offerto è a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato. La selezione avverrà secondo le procedure degli articoli 16 della legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 165/2001.

Destinatari e requisiti

Possono partecipare alla selezione i tirocinanti di inclusione sociale di cui all'Accordo del 22 gennaio 2015, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e in attuazione della D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018. La misura è stata resa possibile grazie al Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Come candidarsi

Gli interessati devono fare riferimento all'avviso pubblico approvato dal CPI di Catanzaro, che contiene tutte le informazioni sui requisiti, le modalità e i termini di presentazione della domanda. Per ulteriori dettagli è possibile contattare il Centro per l'Impiego di Catanzaro o consultare il sito istituzionale.

Opportunità per il territorio

Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione di reinserimento lavorativo per i tirocinanti di inclusione sociale, offrendo un impiego stabile a tempo indeterminato, seppur part-time, nel settore edile pubblico. Il Comune di Sorbo San Basile beneficerà dell'inserimento di una nuova risorsa per le attività di manutenzione e supporto.