Nuove assunzioni al Comune di Cessaniti: avviso per tre addetti agli affari generali

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Il Centro per l’Impiego di Vibo Valentia ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di tre unità di personale con profilo professionale di addetti agli affari generali presso il Comune di Cessaniti, in provincia di Vibo Valentia. Le posizioni offerte prevedono un contratto a tempo parziale di 18 ore settimanali e tempo indeterminato, con inquadramento nel CCNL Funzioni Locali, codice ISTAT 4.1.1.2.0.

Destinatari della selezione

L’avviso è rivolto esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale che siano ex percettori di mobilità in deroga, come previsto dall’Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018). La selezione rientra nelle disposizioni del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall’art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Modalità di selezione e avviamento

L’avviamento a selezione avverrà secondo quanto disposto dagli Articoli 16 della Legge n. 56/87 e 35 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001. La procedura è curata dal Settore 7 – Rete dei Centri per l’Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato. Gli interessati dovranno presentare domanda secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico approvato con atto n. 17201 del 12 ottobre 2026.

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Come candidarsi

Per ulteriori informazioni e per consultare il testo integrale dell’avviso, è possibile rivolgersi al Centro per l’Impiego di Vibo Valentia o visitare il sito istituzionale della Regione Calabria. Le candidature dovranno essere inviate entro i termini stabiliti nell’avviso stesso.