Nuove assunzioni al Comune di Fiumara: 11 posti per tirocinanti di inclusione sociale
Il Centro per l'Impiego di Reggio Calabria ha pubblicato un avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e parziale di 11 unità di personale presso il Comune di Fiumara, in provincia di Reggio Calabria. Le posizioni aperte riguardano l'Area degli Operatori, con profilo professionale di Uscieri e professioni assimilate (codice ISTAT 8.1.2.1.0), inquadrate nel CCNL Comparto Funzioni Locali.
L'iniziativa rientra nel Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro, Collocamento Mirato e si basa sull'avviamento a selezione previsto dagli articoli 16 della legge n. 56/1987 e 35 comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001. L'obiettivo è favorire l'inserimento lavorativo dei tirocinanti di inclusione sociale, ex percettori di mobilità in deroga, come definito dall'Accordo del 22 gennaio 2015 approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (D.G.R. n. 472 del 29 ottobre 2018).
Requisiti e destinatari
Il bando è rivolto esclusivamente ai tirocinanti di inclusione sociale che hanno partecipato ai percorsi di politica attiva del lavoro finanziati dalla Regione Calabria. La selezione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Modalità di assunzione
Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e parziale, con un orario settimanale di 18 ore. La procedura di avviamento a selezione è curata dal CPI di Reggio Calabria, che ha approvato l'avviso pubblico con atto numero 17394 del 14 ottobre 2026. Gli interessati possono consultare il testo integrale dell'avviso presso gli uffici del Centro per l'Impiego o sul sito istituzionale della Regione Calabria.
Come candidarsi
Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare domanda secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico, entro i termini stabiliti. È necessario possedere i requisiti richiesti e attestare la propria condizione di tirocinante di inclusione sociale. Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al Centro per l'Impiego di Reggio Calabria o al Comune di Fiumara.
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