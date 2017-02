Nuove rotte aeree in Calabria: incontro a Dublino del Presidente Oliverio con i vertici di Ryanair

CATANZARO, 03 FEBBRAIO - Nel quadro delle iniziative che il Presidente della Regione, Mario Oliverio, sta portando avanti per quanto riguarda i collegamenti della Calabria con il resto del Paese e l’Europa, oggi si è tenuto un incontro tra lo stesso Presidente Oliverio ed i vertici di Ryanair a Dublino per valutare i programmi della compagnia aerea che è collegata già con l’aeroporto di Lamezia terme e, fino ad ottobre, con l’aeroporto di Crotone.

Nel corso dell’incontro, il Presidente Oliverio ha illustrato i programmi della Regione per potenziare le rotte ed i voli tra la Calabria ed il resto del Paese e dell’Europa.In questo quadro è in via di pubblicazione un apposito avviso pubblico rivolto alle compagnie aeree che intendono istituire o rafforzare i collegamenti con la Calabria.In particolare, il Presidente Oliverio ha chiesto a Ryanair la possibilità di attivare collegamenti tra l’aeroporto di Crotone con il resto del Paese e destinazioni internazionali. Anche per quanto riguarda l’aeroporto di Reggio Calabria, per il quale da parte di Ryanair sono state evidenziate in passato criticità tecniche che ne hanno impedito i collegamenti, Oliverio ha chiesto di evidenziare concretamente quali possono essere le eventuali soluzioni, al fine di superare tali difficoltà.Per quanto riguarda l’aeroporto di Lamezia Terme, per il quale già sono stati annunciati nuovi collegamenti a partire dal 30 marzo prossimo con Madrid, Cracovia e Amburgo, il presidente Oliverio ha evidenziato la volontà della Regione di allargare le opportunità di collegamento, attraverso la istituzione di nuove rotte con altre destinazioni europee e nazionali e la possibilità di evitare la disattivazione dei voli verso la Capitale.Dal canto suo Ryanair ha offerto piena disponibilità a rafforzare la sua presenza in Calabria e si è resa disponibile a presentare un piano di valorizzazione e rafforzamento di tutto il sistema aeroportuale calabrese. Nei prossimi giorni sulla base delle necessarie verifiche tecniche i vertici di Ryanair si sono impegnati a dare risposte puntuali alle esigenze avanzate dal presidente Oliverio.“Il nostro obiettivo – ha affermato il Presidente della Giunta regionale- è quello di rafforzare l’accessibilità alla nostra regione, attraverso un sistema di collegamenti aerei che consentano di rompere la perifericità e l’isolamento e di fare esprimere pienamente le potenzialità turistiche di una terra che sta progressivamente recuperando la sua forza attrattiva sui mercati nazionali, europei ed internazionali. Per questo intendiamo lavorare a 360 gradi perché le compagnie interessate possano valutare programmi che abbiamo messo in campo anche attraverso appositi bandi che sono in via di pubblicazione”.“In questo quadro –ha aggiunto il Presidente della Regione- riteniamo irrinunciabile il rilancio delle tre strutture aeroportuali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone.In particolare, riteniamo che l’aeroporto di Crotone debba essere messo nella condizione di riprendere l’attività prima della stagione estiva e, a tal proposito, è necessario un impegno unitario di tutte le istituzioni, mettendo da parte e superando ogni possibile ostacolo”.“Per l’aeroporto di Reggio Calabria, infine –ha concluso Oliverio- bisogna intensificare le iniziative perché sia garantita la continuità dei collegamenti da parte di Alitalia e si creino, anzi, le condizioni perché siano rafforzate le rotte ed i voli anche attraverso la presenza di nuove compagnie aeree”.