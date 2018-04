Nuovo governo, prossima mossa di Mattarella: mandato esplorativo "largo" a Roberto Fico

ROMA, 23 APRILE- Già nella giornata di oggi Mattarella potrebbe convocare Roberto Fico e, a differenza di quanto avvenuto con la Casellati, affidargli un incarico senza postille.



A seguito dei vari giri di consultazioni del Capo dello Stato e della presidente del Senato, con connessi tentativi di formare il nuovo governo andati a vuoti, è prevista come prossima mossa di Sergio Mattarella, salvo eventuali sorprese, quella di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico.



Si tratterebbe in questo caso di un mandato “largo”, finalizzato a sondare anche la possibilità di un esecutivo con nuove alleanze e che dunque prenderebbe le distanze dalla “logica Casellati”, contraddistinta da tempi contingentati ed esplorazione solo su esecutivo centrodestra-M5S. Il presidente della Repubblica potrebbe convocare quello della Camera al Quirinale già oggi per affidargli un mandato esplorativo senza postille. Una formula che darebbe ampio respiro a Fico, tanto politico quanto temporale, consentendogli di percorrere contemporaneamente almeno due vie: quella dell'esecutivo M5S-Pd, esigua nei numeri e a oggi altamente improbabile per le divisioni dei Dem, e quella dell'intesa Lega-M5S, che presupporrebbe uno strappo irreparabile nel centrodestra. Altresì, a differenza della Casellati, la figura del pentastellato potrebbe aprire le porte a nuove possibilità, per raggiungere intese più larghe finora inesplorate e imprevedibili. Inoltre non è da escludere che il Presidente della Camera possa passare dall’incarico esplorativo all’incarico pieno.

Sullo sfondo di tale scenario politico ci sono poi le elezioni regionali in Molise (avvenute ieri, 22 aprile) e in Friuli Venezia Giulia (29 aprile), che potrebbero smuovere qualche equilibrio.



Intanto, nella serata di ieri, Salvini è nuovamente intervenuto sul futuro governo e, ribadendo il suo pensiero a riguardo, ha affermato: “Sono contento perché non vedo l'ora di fare, ma c'è un programma, un voto da rispettare. Anche io ritengo che con i 5Stelle si possa lavorare bene, però patti chiari e amicizia lunga.” Inoltre il leader della Lega si è mostrato incline a voler aspettare “ancora qualche giorno” per il nuovo governo, ammettendo che preferisce “attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni".



Fonte dell’immagine: globalist.it



Federica Vetta