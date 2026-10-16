Nuovo presidio della Polizia Stradale a Sala Comacina per la sicurezza sul lago di Como

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La sicurezza stradale lungo le sponde del lago di Como rafforza la sua presenza con l'apertura di un nuovo distaccamento della Polizia Stradale a Sala Comacina, in provincia di Como. L'inaugurazione, avvenuta oggi, ha visto la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, del capo della Polizia Vittorio Pisani, del prefetto di Como Corrado Conforto Galli, del questore Filippo Ferri, del direttore del Servizio polizia stradale Santo Puccia e della dirigente del Compartimento polizia stradale per la Lombardia Barbara Barra.

Il nuovo distaccamento avrà il compito di garantire la vigilanza stradale, monitorare la viabilità e effettuare rilevazioni tecniche degli incidenti lungo la strada statale 340 Regina, un'arteria che collega il capoluogo lariano ai centri turistici della sponda occidentale del lago, fino al confine con la Svizzera. Si tratta di un tratto caratterizzato da un traffico intenso tutto l'anno, con una forte componente di mezzi commerciali e un ulteriore incremento nel periodo estivo.

In passato, per far fronte alle criticità, era attivo solo nei mesi estivi il posto mobile di Polizia stradale di Tremezzina. Ora, con l'istituzione di un presidio fisso, si potrà garantire una risposta adeguata e costante alle esigenze della circolazione durante tutto l'anno. Il distaccamento, alle dipendenze del Compartimento polizia stradale per la Lombardia - Sezione di Como, è stato istituito con decreto del Capo della Polizia del 16 febbraio 2026 e ha sede in un immobile di proprietà del comune di Sala Comacina, in via degli Ulivi, ristrutturato per accogliere i tredici poliziotti attualmente in servizio.

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«Con l'apertura del Distaccamento della Polizia stradale di Sala Comacina - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - rafforziamo in modo incisivo la presenza delle Forze dell'ordine in un territorio strategico per il turismo e per l'economia lombarda. È una scelta precisa del Governo: investire sulla sicurezza, rendendo più capillari i presìdi, più efficaci le attività di prevenzione e controllo, e sempre più concreto il rapporto tra lo Stato e le comunità. L'inaugurazione della nuova struttura, che conta già 13 operatori in servizio, consentirà di rispondere ancora meglio alle esigenze di una rete viaria complessa e di garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori. Il presidio è il risultato di una proficua collaborazione istituzionale, per la quale ringrazio in particolare, oltre alle autorità di Pubblica sicurezza, il Sindaco e l'Amministrazione comunale. Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato va il mio ringraziamento per il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini con equilibrio, competenza e dedizione, punto di riferimento prezioso per il territorio».

Il Capo della Polizia, dopo aver ringraziato l'Amministrazione comunale per aver sostenuto la realizzazione della sede, ha ricordato che la Polizia stradale opera da 79 anni e, insieme alla Polizia ferroviaria, rappresenta l'espressione massima della territorialità della Polizia di Stato. Pisani ha inoltre sottolineato l'elevato rischio a cui sono esposti quotidianamente gli agenti, testimoniato dal fatto che la Specialità conta il maggior numero di caduti in servizio rispetto agli altri settori dell'Amministrazione.

Il Prefetto si è soffermato sul tema dell'incidentalità stradale, sempre di grande attualità, evidenziando come l'impegno della Polizia stradale debba essere massimo e costante per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.