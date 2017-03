Nuovo super Autovelox in Italia: vedrÃ  se si indossano le cinture e se si sta usando il cellulare

ROMA, 22 MARZO - E' arrivato Telelaser Trucam, dotato di una telecamera che registra tutto quello che vede anche oltre 1 km di distanza, e che permette di controllare anche se l'automobilista indossa la cintura di sicurezza e se sta utilizzando lo smartphone mentre guida. La polizia stradale lo sta testando già sulle strade più pericolose del Lazio e della Sardegna, come la Pontina e la Statale 131 nel tratto di Oristano.

Il nuovo autovelox non si limita a rilevare la velocità ma registra un video che è poi salvato in un hard disk protetto rendendo tra l'altro i ricorsi per errore al giudice di pace sempre meno necessari in quanto la prova video è ancora più schiacciante della semplice misurazione.

Grazie a un raggio laser molto più potente, a un nuovo sensore CCD ad alta definizione e alla presenza di uno zoom, l'operatore vedrà già alla distanza di 1,2 km. I poliziotti potranno anche leggere il numero di targa, acquisendo così immediatamente tutti i dati della vettura per verificare anche se è assicurata regolarmente, se ha superato positivamente la revisione o se è rubata.

Il Telelaser è dotato anche di visione agli infrarossi ed è anche capace di distinguere le automobili dai camion e dalle moto calcolando, in tempo reale, il limite di velocità imposto dal codice della strada per ciascuna tipologia di veicolo. Il sistema può essere inserito anche all'interno di una postazione fissa: sono già 382 i comandi delle polizie locali che presto lo utilizzeranno, da Nord a Sud.

