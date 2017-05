Obama Day, Milano pronta ad accogliere l\'ex presidente USA

MILANO, 8 MAGGIO - Tutto pronto e tutto esaurito per l'Obama Day. L'ex presidente statunitense sarà a Milano tra la giornata di oggi e quella di domani, per partecipare alla manifestazione “Seed&Chips”, il più grande summit italiano sulla food innovation, alla Fiera di Rho. Sarà il primo intervento pubblico di Obama da quando ha lasciato la Casa Bianca.

L'ex presidente arriverà nella tarda mattinata di oggi all'aeroporto militare di Linate, ma è gran segreto sui suoi spostamenti, tenuti top secret dagli uomini della sua sicurezza. Trapelano però voci relative a una possibile passeggiata nel centro cittadino e a una visita al Cenacolo vinciano. Il discorso di Obama alla manifestazione è invece fissato per la giornata di domani, alle ore 14.00. Obama avrà anche una conversazione con Sam Kass, suo chef e soprattutto consigliere della “rivoluzione salutista” voluta dalla Casa Bianca sotto la guida dell'ex presidente e con l'attiva partecipazione della moglie Michelle.

Nell'agenda di Obama anche una cena organizzata all' Ispi, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, in via Clerici, e un incontro con Matteo Renzi, che ha dichiarato: “Considero un gigantesco onore iniziare la mia esperienza da segretario accogliendo Obama, come ritorno di uno statista e di un leader che avrà molto da dire per le prossime generazioni”. Sarà poi protagonista anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che consegnerà a Barack le chiavi della città.

All'intervento di Obama presenzieranno giornalisti, accreditati con invito e anche chi, pur di non perdersi le parole dal vivo del politico di Chicago, sborserà 850 euro. Tutto ciò in una sala che sarà gremita, in tutti i suoi 3500 posti a sedere.

Claudio Canzone

Fonte foto: huffingtonpost.it